Финляндия инвестирует в строительство АЭС €2,8 млрд

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Финские инвесторы вложат до €2,8 млрд в строительство АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщила глава компании - заказчика строительства - Fennovoima Минна Форстрем в рамках "Атомэкспо-2017".
"До €2,8 млрд будут внутренние инвестиции, это большая возможность для финских компаний", - сказала она.
По словам Форстрем, инвестиции до начала строительства станции - до 2018 года - составят €500 млн, общая сумма проекта составляет до €7 млрд.
Ранее сообщалось, что €2,4 млрд профинансирует Россия, также планируется привлекать средства экспортных кредитных агентств.
Представитель Внешэкономбанка также сообщил, что банк прорабатывает различные возможности финансирования проекта с российской стороны.
"Один участник, даже самый крупный, не в состоянии осилить весь объем проекта. Мы в рамках его структурирования, помимо нашего непосредственного участия будем привлекать "Эксар", мы будем синдицироваться с российскими коммерческими банками, помогать в привлечении финансирования от зарубежных экспортных кредитных агентств", - сказал он.
Строительство станции "Ханхикиви-1" запланировано в 2018-2023 гг., энергопуск - в 2024 г.