Правительство обсудит влияние увеличенной ставки НДПИ на компании

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство, несмотря на одобрение законопроекта о продлении действия увеличенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до конца 2020 года, еще раз обсудит его влияние на нефтяные компании. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС.

"Правительство приняло решение на 2020 год, но договорились еще раз обсудить последствия этого решения для компаний в правительстве. Решение принято. Законопроект одобрен, будет вноситься в Госдуму. Но влияние на компании договорились еще раз обсуждать", - отметил он.

По словам Силуанова, решение о дополнительном увеличении ставки НДПИ для "Газпрома" принято только на год, это позволит получить 30 млрд рублей. "Что касается текущего года, то действительно, правительство приняло решение - одобрило законопроект, который будет внесен в Годсуму, о том, чтобы в текущем году дополнительно увеличить ставку НДПИ на газ, которая коснется "Газпрома", общая сумма от этого - примерно 30 млрд (рублей)", - сказал он.

Министр добавил, что по следующим годам вопрос дивидендной политики будет обсуждаться правительством отдельно.

"Тем не менее, при подготовке бюджета мы видим, что без решения вопросов о едином порядке выплаты дивидендов будет сложно сформировать тот уровень нефтегазовых доходов, который в соответствии с нашими бюджетными правилами должен пойти на формирование расходной части бюджета. Поэтому вопрос дивидендной политики будет дополнительно обсуждаться в правительстве на 2018-2020 годы", - сказал он.

Правительство РФ на заседании 15 июня одобрило законопроект для расчета ставок по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче газа и приняло решение внести его в Госдуму. Законопроектом, в частности, предусматривается индексация ставок акциза на подакцизные товары в 2020 году на уровень инфляции. Предлагается также внести изменения в порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче природного горючего газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения ("Газпром") в IV квартале 2017 года и в 2020 году, продлить действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти, установленной на 2019 год, на период до 31 декабря 2020 года.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 13 июня 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Минфин предлагает повысить для "Газпрома" НДПИ в IV квартале этого года. По данным издания, это даст бюджету примерно 30 млрд рублей за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для "Газпрома" с 1,7969 до 2,2738 в октябре - декабре. Такое решение, по данным издания, было принято из-за корректировки дивидендных выплат "Газпрома". В 2016 году замглавы Минфина Илья Трунин заявлял, что дополнительная налоговая нагрузка на "Газпром" составит в 2017 году 170 млрд рублей, в 2018-2019 годах - по 100 млрд рублей.

Ранее Минфин планировал увеличить нагрузку на "Газпром" в 2017-2019 годы через корректировку НДПИ до 170 млрд рублей в год. Увеличение НДПИ на газ для "Газпрома", по расчетам министерства, дало бюджету в 2016 года дополнительно около 100 млрд руб.

Экспортная пошлина

В правительстве достигнута договоренность о необходимости поэтапной, а не единоразовой отмены экспортной пошлины на нефть, сообщил Силуанов.

"Мы договорились что делать это будем поэтапно, без спешки. Планы сохраняются, но делать это будем более плавно", - сказал он. Министр пояснил, что "делать это нужно аккуратно, с тем чтобы нефтеперерабатывающие компании, которые еще не успели модернизироваться, не пострадали".

Он также отметил, что Минфин продолжит консультации по этому вопросу как с Минэнерго, так и с нефтяными компаниями.

Ранее в министерстве не исключали, что обнуление экспортной пошлины должно произойти единоразово. Так, Илья Трунин предлагал сделать это с 2018 года. Звучали также предложения отменить пошлину с 2019 года или 2020 года.