Минфин РФ размещает евробонды на 10 и 30 лет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин РФ начал размещение суверенных евробондов, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.
Срок размещения бумаг - 10 и 30 лет. Ориентир доходности десятилетнего транша "ближе к нижней границе 4%", тридцатилетнего транша - "ближе к нижней границе 5%", говорится в рассылке.
Технические расчеты по сделке будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".
Объем размещения в рассылке не указан, однако ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд. Еще на $4 млрд планируется обмен старых бумаг на новые - этим будут заниматься Sberbank CIB и Газпромбанк.
В 2016 году Минфин разместил евробонды впервые за три года. Объем размещения составил $3 млрд, срок обращения бумаги - 10 лет.
Получить комментарий Минфина пока не удалось.