Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин РФ размещает евробонды на 10 и 30 лет

Экономика и бизнес
19 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Объем размещения не сообщается, однако ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин РФ начал размещение суверенных евробондов, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

Срок размещения бумаг - 10 и 30 лет. Ориентир доходности десятилетнего транша "ближе к нижней границе 4%", тридцатилетнего транша - "ближе к нижней границе 5%", говорится в рассылке.

Технические расчеты по сделке будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем размещения в рассылке не указан, однако ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд. Еще на $4 млрд планируется обмен старых бумаг на новые - этим будут заниматься Sberbank CIB и Газпромбанк.

В 2016 году Минфин разместил евробонды впервые за три года. Объем размещения составил $3 млрд, срок обращения бумаги - 10 лет.

Получить комментарий Минфина пока не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
4
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
5
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
6
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама