Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вологодская область выделила 750 млн рублей на строительство второго моста в Череповце

Экономика и бизнес
19 июня, 15:25 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 19, июня. /ТАСС

Росавтодор и Минтрас РФ одобрили проект строительства моста

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 19 июня. /ТАСС/. Вологодская область направила 750 млн рублей на строительство нового моста через реку Шексна в Череповце, втором по величине городе региона, его промышленном центре, сообщили в понедельник в пресс-службе вологодского губернатора.

"Принято решение о начале первого этапа - строительства подъезда к мостовому сооружению со стороны улицы Архангельской зареченской части города. На эти цели выделено 750 млн рублей. Будут вынесены все инженерные коммуникации (с территории для строительства) от проспекта Победы до улицы командарма Белова и расширена улица Архангельская до шести полос. Это проектное решение позволит нам приступить к строительству моста, который тоже будет шестиполосным", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Также в этом году областное правительство приступит к выкупу земельных участков, которые находятся в частной собственности в зоне строительства. Кувшинников уточнил, что эти работы планируются в сентябре.

Как сообщал губернатор ранее ТАСС, проект строительства моста одобрен Росавтодором и Минтрасом РФ, получено заключение Главгосэкспертизы. Объем инвестиций на весь проект оценивается примерно в 17 млрд рублей, длина моста - 1,5 км, планируются две двухуровневые развязки и почти 7 км подходов к мосту. Финансирование этого проекта предполагается из федерального и областного бюджетов.

По данным властей, новый мост имеет стратегическое значение для региона: находящийся за рекой Шексна район - крупнейшая транспортная водная система страны "Волго-Балт", а также крупнейший спальный район Череповца, где проживают 50 тыс. человек, - стремительно растет. В то же время Октябрьский вантовый мост, символ города Череповца, действующий с 1979 года, уже не справляется с нагрузкой.

"Это большой и сложный проект, но я уверен, что вместе мы обязательно его реализуем. Второй мост жизненно необходим Череповцу, он придаст новый импульс в социально- экономическом развитии города и всего региона", - отметил Кувшинников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзале
3
Представитель ЛНР: законопроект о реинтеграции Донбасса сделает Порошенко диктатором
4
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
5
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
В Видном горит строительный рынок
Темы дня
Загрузка...
Реклама