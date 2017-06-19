Глава "Ростелекома" ожидает выхода Tele2 на прибыльность через 1-2 года

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский ожидает выхода оператора Tele2 на прибыльность через 1-2 года. Об этом он заявил на годовом общем собрании акционеров компании.
"Не думаю, что мы выйдем в этом году - выйдем на положительный финансовый результат по прибыли, но тренд позитивный", - сказал он, отметив, что Tele2 может стать прибыльной "через год-два".
"Мы попали в не очень благоприятные рыночные условия, но тем не менее, сегодня это крупная компания с выручкой на уровне 120 млрд руб.", - указал президент "Ростелекома".
"Ростелекому" принадлежат 45% Tele2, остальным пакетом акций владеет Tele2 Russia Holding AB, в котором ВТБ владеет 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова - 40%, банк "Россия" - 10%.
Ранее Осеевский заявлял, что переговоры о возможном увеличении доли госоператора в Tele2 продолжаются, но в ближайшее время решение принято не будет.
О том, что в течение 2017 года доля "Ростелекома" в Tele2 может стать выше контрольной, говорил и первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, Tele2 "чувствует себя увереннее", наблюдает положительный тренд.
ВТБ выкупил бизнес шведской Tele2 в России в 2013 году за $2,4 млрд. Банк взял на себя долг оператора в размере $1,15 млрд. В том же году ВТБ продал 50% в операторе структурам банка "Россия" и Алексея Мордашова. В 2014 году произошло объединение Tele2 с мобильными активами "Ростелекома", в результате был образован "T2 РТК Холдинг", в котором "Ростелеком" получил 45%.
Tele2 работает в 65 регионах РФ.