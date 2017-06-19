АФК "Система" и Ростех договорились об объединении активов в области микроэлектроники

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ПАО АФК "Система" и АО "Российская электроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектроники. Об этом сообщается в пресс-релизе АФК.
Контрольный пакет в создаваемой объединенной компании получит АФК "Система". Сделка затронет активы по разработке, производству и сертификации электронной компонентной базы, на этапе формирования АФК может привлечь в капитал компании независимых финансовых инвесторов. В сообщении АФК отмечается, что окончательный перечень объединяемых активов будет определен после проведения due diligence, процедуры комплексной проверки.
Ожидается, что сделка по созданию объединенной компании будет закрыта до конца I квартала 2018 г.
"Объединение активов позволит добиться единой научно- технической политики в радиоэлектронике. Таким образом, мы сможем построить технологическую цепочку на единых принципах и технологиях, что повысит эффективность и снизит излишний уровень конкуренции между соответствующими структурами АФК и Ростеха", - сказал зампредседателя совета директоров АФК "Системы" Сергей Боев.
По словам временного гендиректора "Росэлектроники" Григория Элькина, объединение позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и повысить их операционную эффективность, а также реализовать единую научно-технологическую и продуктовую стратегию.
В январе председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что компания надеется на объединение активов в первом полугодии 2017 года.
О том, что госкорпорация "Ростех" обсуждает с АФК "Система" объединение активов в сфере электроники, в конце 2016 года заявлял и глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники на рынке микроэлектроники, сообщала о возможном объединении принадлежащих Ростеху "Росэлектроники" и Объединенной приборостроительной корпорации с активами АФК - РТИ и "Микроном".