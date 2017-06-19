Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси

Экономика и бизнес
19 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По словам президента корпорации "Иркут" Олега Демченко, это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний

Поделиться
Материал из 1 страницы
МС-21

МС-21

© Корпорация "Иркут"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил в понедельник очередной полет по программе заводских доводочных испытаний с убранными шасси. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации "Иркут".

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний", - цитирует пресс-служба слова президента "Иркута" Олега Демченко.

IRKUT Corporation

Новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет 28 мая 2017 года, который также состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - 1 тыс. метров, скорость - 300 км/час.

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения. Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует купить 50 МС-21. Имеются также твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин, соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку шести самолетов и опционом на четыре машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия может поставить до 1 тыс. новейших отечественных самолетов до 2037 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
2
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
3
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Фадеев считает, что вдохновители протестов лишены чувства истории
7
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
Темы дня
Загрузка...
Реклама