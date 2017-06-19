Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил в понедельник очередной полет по программе заводских доводочных испытаний с убранными шасси. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации "Иркут".

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний", - цитирует пресс-служба слова президента "Иркута" Олега Демченко.

IRKUT Corporation

Новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет 28 мая 2017 года, который также состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - 1 тыс. метров, скорость - 300 км/час.

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения. Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует купить 50 МС-21. Имеются также твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин, соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку шести самолетов и опционом на четыре машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия может поставить до 1 тыс. новейших отечественных самолетов до 2037 года.