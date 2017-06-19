Роскачество и Минпромторг запустили всероссийское исследование качества хлеба

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России и Роскачество запустили проект всероссийского исследования качества хлеба, сообщает пресс- служба министерства.

"Современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики", - цитирует пресс-служба слова министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова. Он также отметил, что всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли. Министр добавил, что за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть - с 66 до 49 кг на человека в год.

Исследование хлеба пройдет по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни. Эксперты проверят, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве продукта. Исследование позволит выявить использование низкокачественного сырья и добавление фуражной пшеницы.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, исследование будет представлено по каждому федеральному округу. Проект начнется с проверок в Центральном федеральном округе. Результаты первого исследования хлеба, произведенного на территории ЦФО будут доступны к середине июля.

Потери производителей хлеба

Крупные производители хлебобулочных изделий несут потери из-за возвратов ритейлерами непроданного хлеба. Возврат хлеба связывают со значительным уменьшением спроса на продукцию. Роспотребнадзор в апреле поддержал введение на законодательном уровне запрета на возврат непроданного хлеба или других продуктов с истекшим сроком годности производителю. Об этом говорилось в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирины Яровой. Яровая выступила с такой инициативой для того, чтобы на законодательном уровне обеспечить дополнительную защиту отечественным производителям хлебобулочных изделий из-за огромных потерь, которые они, по ее словам, несут из-за возврата продукции.

Однако крупные российские ритейлеры уже ранее сами начали постепенно отказываться от практики возврата хлеба, а хлебопеки разошлись в оценке необходимости законодательного запрета на возврат. Ритейлер X5 Retail Group с 1 июня прекратил практику возврата нереализованного хлеба обратно производителям.