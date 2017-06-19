ГСС и Interjet могут в Ле-Бурже подписать опцион еще на 10 SSJ-100

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и мексиканская авиакомпания Interjet, которая является основным зарубежным заказчиком лайнеров SSJ-100, могут в рамках авиасалона в Ле- Бурже подписать опцион на поставку еще 10 машин. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент ГСС Владислав Масалов.
"Мы надеемся согласовать новый график поставки (восьми SSJ-100 для Internet в рамках ранее заключенного контракта - прим. ТАСС), но что для меня более важно - это возможность согласования дополнительного опциона на 10 самолетов. Если мы согласуем за два рабочих дня все условия, то, я надеюсь, в среду мы сможем подписать соглашение - опцион на 10 самолетов", - сказал собеседник агентства.
Interjet - крупнейший зарубежный заказчик SSJ-100. Эксплуатация этих самолетов началась в мексиканской авиакомпании еще в 2013 году. Контракт с Interjet предусматривает поставку 30 самолетов, сейчас эксплуатируются 22 самолета.
Масалов также сообщил, что ГСС и словенская авиакомпания Adria обсуждают поставку 12 российских самолетов SSJ-100.