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Господдержка автопрома распространится и на производителей комплектующих

Экономика и бизнес
19 июня, 14:02 дата обновления: 19 июня, 14:20 UTC+3

Документ, утверждающий увеличение поддержки автопрома, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

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ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ по увеличению поддержки автопрома. По его словам, документ предусматривает распространение господдержки на производителей комплектующих.

"Документ касается увеличения поддержки автопрома и машиностроения", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. "Мы меняем профильные правила выделения денег из федерального бюджета, расширяем круг компаний, которые могут претендовать на эти деньги, включаем туда теперь и производителей комплектующих", - сказал он.

По словам премьер-министра, в результате этого решения производители комплектующих смогут снизить свои затраты на транспортировку узлов и агрегатов. Глава кабмина добавил, что документ также предполагает увеличение уже действующей господдержки для автопроизводителей, которые имеют высокую степень локализации, составляющую от 20% до 80%.

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