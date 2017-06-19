Росатом может подписать контракты по 3-й очереди АЭС "Куданкулам" в ближайший месяц

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росатом рассчитывает в ближайший месяц подписать с Индией основные контракты на строительство третьей очереди АЭС "Куданкулам", сообщил журналистам в кулуарах Атомэкспо-2017 глава "Атомстройэкспорта" Валерий Лимаренко.
"Подписано соглашение на пятый и шестой блок (АЭС "Куданкулам" - прим. ТАСС), для нас это очень важное событие. И мы рассчитываем, что в ближайший месяц мы подпишем основные контракты по выполнению проектных работ, выполнению поставки основного оборудования", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что команда уже собрана, так как третья очередь "Куданкулам" (5 и 6 энергоблоки) "полностью повторяют третий и четвертый блоки" (вторая очередь).
Лимаренко также добавил, что "первый бетон" третьего энергоблока "Куданкулам" планируется закладывать "в конце июня - начале июля".
"Мы думаем, что вся работа пойдет по принципу такому - через каждый год будут пускаться блоки", - сказал Лимаренко.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2017 года Росатом приступит к заливке "первого бетона" АЭС "Куданкулам" в Индии. 1 июня было подписано межправительственное соглашение о строительстве третьей очереди "Куданкулам".