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Росатом может подписать контракты по 3-й очереди АЭС "Куданкулам" в ближайший месяц

Экономика и бизнес
19 июня, 15:10 UTC+3

Глава "Атомстройэкспорта" Валерий Лимаренко отметил, что "первый бетон" третьего энергоблока "Куданкулам" планируется закладывать "в конце июня - начале июля"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росатом рассчитывает в ближайший месяц подписать с Индией основные контракты на строительство третьей очереди АЭС "Куданкулам", сообщил журналистам в кулуарах Атомэкспо-2017 глава "Атомстройэкспорта" Валерий Лимаренко.

"Подписано соглашение на пятый и шестой блок (АЭС "Куданкулам" - прим. ТАСС), для нас это очень важное событие. И мы рассчитываем, что в ближайший месяц мы подпишем основные контракты по выполнению проектных работ, выполнению поставки основного оборудования", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что команда уже собрана, так как третья очередь "Куданкулам" (5 и 6 энергоблоки) "полностью повторяют третий и четвертый блоки" (вторая очередь).

Лимаренко также добавил, что "первый бетон" третьего энергоблока "Куданкулам" планируется закладывать "в конце июня - начале июля".

"Мы думаем, что вся работа пойдет по принципу такому - через каждый год будут пускаться блоки", - сказал Лимаренко.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2017 года Росатом приступит к заливке "первого бетона" АЭС "Куданкулам" в Индии. 1 июня было подписано межправительственное соглашение о строительстве третьей очереди "Куданкулам".

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