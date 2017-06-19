ФАС поддерживает введение льготного НДС для региональных рейсов в обход Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает идею введения льготной ставки НДС для региональных рейсов в обход Москвы, заявил советник главы ФАС Павел Шпилевой, выступая в Совете Федерации.

"В целом по этим направлениям курортным (Сочи, Анапа, Симферополь - прим. ТАСС ) мы считаем, что уровень конкуренции из Москвы достаточный, из регионов - недостаточный - 1-2 перевозчика. Может быть, посмотреть предложения коллег, Минтранса, мы с ним согласны, что, может быть, подумать над тем, чтобы установить льготный НДС на рейсы региональные, которые не идут в Москву. Это может помочь", - сказал он.

В конце марта министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС сообщил, что Министерство транспорта поддерживает идею обнуления ставки НДС для региональных аэропортов.

Ранее председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы, писала газета "Коммерсантъ". Сейчас "наблюдается существенный дисбаланс" - 74% всех рейсов в РФ выполняются через Москву, отмечало издание со ссылкой на документ. Вексельберг считает, что тарифы московского авиаузла "более привлекательны для авиакомпаний по сравнению с региональными аэропортами".

Ставка НДС на внутренние авиарейсы была снижена с 18% до 10% в апреле 2015 года, и в последствии 10-процентная ставка налога была продлена на 2016 год. С начала 2016 года авиакомпании и Минтранс предлагали вообще обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы, но поддержки в правительстве эта идея не нашла.