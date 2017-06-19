Страны БРИКС создадут гарантийный фонд суверенных облигаций на $10 млрд

ШАНХАЙ, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев, Дарья Карамышева/. Макроэкономическая ситуация в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и стратегия развития банка БРИКС (Нового банка развития) стали центральными темами завершившейся в Шанхае встречи министров финансов и глав Центральных банков стран БРИКС.

Главной новостью встречи стало решение стран БРИКС создать гарантийный фонд суверенных облигаций объемом $10 млрд. Доля российского участия в этом проекте составит 18% - $1,8 млрд.

"В этом фонде должны участвовать национальные банки. Это предложение было инициировано китайским председательством, и наш регулятор, Центральный банк, не возражал против такого решения", - сообщил в беседе с российскими журналистами министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, для России данный фонд вряд ли будет играть какую-то существенную роль. "Это больше страховочный механизм для стран, которые не имеют значительного уровня долговых выпусков. Для нас это участие в общей инициативе в рамках БРИКС. Средства будут гарантировать национальные выпуски, гарантировать большую надежность тех бумаг, которые будут выпускать страны", - резюмировал Силуанов.

Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, предполагается, что Китай станет крупнейшим инвестором фонда. Его доля составит 3,5 млрд долларов. Россия, Бразилия и Индия вложат по 1,8 млрд долларов, а остальные средства поступят из ЮАР.

В ходе встречи страны БРИКС рассмотрели возможность создания рейтингового агентства, но, по словам российского министра, мнения стран по данному вопросу разошлись. "Наша позиция такая - нужно создавать единое агентство для пятерки стран БРИКС. Но оно будет работать только во внутренней пятерке, а нам нужно иметь рейтинги мировые, чтобы привлекать инвесторов с мировым именем", - сказал он.

Министр пояснил, что для внутренних инвестиций в России, облигаций, которые будут выпускать корпораты и финансовые институты, можно будет использовать признание рейтинговых агентств, созданных в нашей стране. А оценка российских выпусков национальных бумаг для международных инвесторов требует рейтингов мировых агентств, добавил Силуанов. Тем не менее, на встрече была достигнута договоренность о более подробном изучении этого вопроса.

Сила национальных валют БРИКС

Принявший участие в сегодняшней министерской встрече президент Нового банка развития (НБР) Кундапур Ваман Каматх, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что странам БРИКС необходимо продемонстрировать силу национальных валют и использовать их для финансирования проектов, чтобы дистанцироваться от волатильности на валютных рынках.

"Мы возлагаем большие надежды на предстоящий саммит БРИКС в городе Сямэнь. На саммите банк доложит лидерам стран БРИКС о результатах своей деятельности, в частности, аспектах, касающихся создания основы для дальнейшей работы, начале предоставления финансирования и планах его расширения в 2017 году", - сказал он.

"Кроме того, есть и другие интересные вопросы, соображениями по которым мы хотели бы поделиться с лидерами стран БРИКС. В частности, это твердая уверенность в том, что страны БРИКС должны продемонстрировать силу своих национальных валют, используя их для финансирования (проектов - прим. ТАСС). Таким образом, можно будет начать движение в сторону постепенного дистанцирования от волатильности на валютных рынках", - подчеркнул Кундапур Ваман Каматх, добавив, что "предстоящий саммит в Сямэне будет иметь важное значение для развития БРИКС и покажет, что страны этого объединения прочно стоят на ногах".

В свою очередь, Силуанов сообщил о том, что Россия договорилась непосредственно с руководством банка БРИКС о начале расчетов в национальной валюте РФ.

Стратегия развития НБР

Президент банка НБР сообщил ТАСС, что в этом году могут быть удвоены показатели прошлого года по объему одобренных советом директоров проектов до 2,5-3 млрд долларов. "В этом году мы планируем представить на одобрение 10-15 проектов, примерно по 2-3 от каждой страны - члена банка", - заявил Кундапур Ваман Каматх.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу банка и в чем видит основные достижения, президент НБР отметил, что "заложить правильный фундамент - это было наиболее серьезной задачей для НБР в первые годы работы, что, впрочем, справедливо и для других организаций". "На мой взгляд, мы успешно справились с этой задачей. Мы сформировали многонациональный коллектив, в который входят сотрудники из всех пяти стран - членов БРИКС", - сказал он, добавив, что банк начал предоставлять финансирование, и намерен продолжить эту работу в текущем году.

По информации источника ТАСС в российской делегации, работа над стратегией развития НБР на пять лет завершена, стратегия будет опубликована в ближайшие две недели. "До 30 июня управляющие банка должны проголосовать и одобрить стратегию, после этого она сразу будет обнародована", - сказал он.

О Новом банке развития

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит 100 млрд долларов.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил первый пакет проектов в области экологически чистой и возобновляемой энергетики на общую сумму в 1,5 млрд долларов.

О БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон. Инициатором создания объединения выступила Россия.

С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности. Следующая встреча лидеров стран объединения состоится в начале сентября в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).