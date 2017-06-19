Ростуризм просит вернуть рейсы из регионов в Крым и Сочи, сокращенные из-за "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ростуризм попросил туроператоров обсудить с авиакомпаниями восстановление перевозок из регионов в Крым и Сочи, которые были сокращены из-за проблем "ВИМ-Авиа". Об этом ТАСС сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Просим туроператоров совместно с "ВИМ-Авиа" оперативно подкорректировать чартерную программу и восстановить авиаперевозки в Крым и Сочи из регионов. Сейчас они осуществляется из Москвы и Петербурга. Для нас очень важно, чтобы люди из регионов получили возможность прилетать на Юг не через Москву, а напрямую", - сказал глава Ростуризма.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации "ВИМ-Авиа" приняла решение частично сократить чартерную программу на летний период 2017 года.

Сейчас обсуждается возможность привлечения иностранных авиакомпаний для перевозки чартерных пассажиров "ВИМ-Авиа" по зарубежным направлениям.