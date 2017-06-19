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"Дочка" "Лукойла" выиграла тендер по блоку 12 на шельфе Мексиканского залива

Экономика и бизнес
19 июня, 22:16 UTC+3

Компания стала единственным заявителем в этом лоте, предложив максимально возможное роялти в размере 75%

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Дочка российского "Лукойла" - Lukoil International Upstream Holding B.V. - стала победителем аукциона на блок 12 на шельфе Мексиканского залива. Такие итоги объявила Мексиканская комиссия по углеводородам.

"Лукойл" стал единственным заявителем в этом лоте, предложив максимально возможное роялти в размере 75%.

Блок 12 площадью 521 кв. км находится в нефтегазоносной провинции Куэнкас-дель-Сурэсте. Максимально возможный объем запасов оценивается в 958,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, средняя оценка - 409,1 млн баррелей.

"Лукойл" участвовал в аукционе как в индивидуальном порядке, так и в консорциуме с итальянской Eni. Так, компании претендовали на блок 2, однако их обошла подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману германская компания DEA в консорциуме с мексиканской Pemex.

"Лукойл" принимал участие в мексиканском тендере еще в декабре 2016 года в сотрудничестве с итальянской Eni. Однако тогда компаниям не удалось выиграть.

Также квалификацию на участие в торгах прошла дочка "Роснефти" - RN-Shelf-South, - однако заявки она так и не подала.

Всего на аукцион выставлено 15 лицензионных участков на шельфе Мексиканского залива. Блоки расположены вблизи побережья таких штатов, как Веракрус, Табаско и Кампече.

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