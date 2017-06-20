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"Нафтогаз" заинтересован в транзите газа из РФ

Экономика и бизнес
20 июня, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Переговоры состоятся "в ближайшее время", подтвердил главный коммерческий директор украинской компании

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Украинский "Нафтогаз" заинтересован в том, чтобы и после 2020 года заниматься транзитом российского газа. Главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко подтвердил это в понедельник, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС после выступления на семинаре ""Нафтогаз" и будущее энергетического сектора Украины" в Атлантическом совете США в Вашингтоне.

"Да, заинтересована, - сказал он. - В настоящее время мы планируем переговоры; мы просто не можем пока договориться о месте".

При этом он заметил, что переговоры состоятся "в ближайшее время". А интерес компании связан, "в частности, с решением Стокгольмского арбитража, в котором сказано о том, что стороны должны пытаться договориться по части вопросов на базе тех принципов, которые определил арбитраж".

Со вступительным словом на семинаре выступал руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев. Но все вопросы он переадресовал своему главному коммерческому директору.

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