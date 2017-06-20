Эксперты обсудят технологии российской промышленности на форуме "Технопром" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Технологические перспективы обеспечения лидирующих позиций российской промышленности обсудят ведущие российские эксперты в ходе V Форума технологического развития "Технопром", который открывается во вторник в Новосибирске. Традиционно тему для обсуждений задает глава оргкомитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В первый день работы форума "Технопром-2017" пройдет ряд круглых столов и рабочих семинаров, а также состоящий из трех частей экспертный симпозиум "Форсайт новой промышленной революции: вызовы и выгоды". Всего программа форума "Технопром-2017" включает около 50 мероприятий", - говорится в сообщении правительства Новосибирской области, выступающего организатором форума.

Участниками форума станут эксперты из числа научных сотрудников институтов РАН, руководителей промышленных предприятий и технологических компаний. В рамках мероприятий форума также выступят Дмитрий Рогозин и министр обороны и финансов Индии Арун Джейтли.

Главными темами форума станут вопросы координации научных институтов, промышленных предприятий и инновационного бизнеса, развития российской промышленности в эпоху "новой промышленной революции", популяризация в России научной и научно-технологической деятельности. Особняком стоит тема использования ресурсов оборонно-промышленного комплекса, в частности, для производства гражданской продукции.

Первый день работы "Технопрома" будет посвящен молодым лидерам: ученым, исследователям, студентам. Их интеллектуальными партнерами станут Академия наук России, "Росатом", Российская венчурная компания, президентская программа по подготовке управленческого резерва. В следующие два дня пройдут стратегические сессии, круглые столы и обсуждения по основной тематике форума.

В рамках форума традиционно пройдет XI Российская венчурная ярмарка. В ней принимают участие 30 проектов предпринимателей из Казани, Томска, Красноярска и Новосибирска. Главной темой ярмарки в этом году станут биотехнологии - треть проектов посвящена им. Среди проектов - биотехнологическое производство кормовых добавок, медицинский сорбент, производство продуктов на основе пробиотиков.