Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты обсудят технологии российской промышленности на форуме "Технопром" в Новосибирске

Экономика и бизнес
20 июня, 2:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, июня. /ТАСС

Главными темами форума станут вопросы координации научных институтов, промышленных предприятий и инновационного бизнеса, развития российской промышленности в эпоху "новой промышленной революции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Технологические перспективы обеспечения лидирующих позиций российской промышленности обсудят ведущие российские эксперты в ходе V Форума технологического развития "Технопром", который открывается во вторник в Новосибирске. Традиционно тему для обсуждений задает глава оргкомитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В первый день работы форума "Технопром-2017" пройдет ряд круглых столов и рабочих семинаров, а также состоящий из трех частей экспертный симпозиум "Форсайт новой промышленной революции: вызовы и выгоды". Всего программа форума "Технопром-2017" включает около 50 мероприятий", - говорится в сообщении правительства Новосибирской области, выступающего организатором форума.

Участниками форума станут эксперты из числа научных сотрудников институтов РАН, руководителей промышленных предприятий и технологических компаний. В рамках мероприятий форума также выступят Дмитрий Рогозин и министр обороны и финансов Индии Арун Джейтли.

Главными темами форума станут вопросы координации научных институтов, промышленных предприятий и инновационного бизнеса, развития российской промышленности в эпоху "новой промышленной революции", популяризация в России научной и научно-технологической деятельности. Особняком стоит тема использования ресурсов оборонно-промышленного комплекса, в частности, для производства гражданской продукции.

Первый день работы "Технопрома" будет посвящен молодым лидерам: ученым, исследователям, студентам. Их интеллектуальными партнерами станут Академия наук России, "Росатом", Российская венчурная компания, президентская программа по подготовке управленческого резерва. В следующие два дня пройдут стратегические сессии, круглые столы и обсуждения по основной тематике форума.

В рамках форума традиционно пройдет XI Российская венчурная ярмарка. В ней принимают участие 30 проектов предпринимателей из Казани, Томска, Красноярска и Новосибирска. Главной темой ярмарки в этом году станут биотехнологии - треть проектов посвящена им. Среди проектов - биотехнологическое производство кормовых добавок, медицинский сорбент, производство продуктов на основе пробиотиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
6
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама