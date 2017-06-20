"Атомфлот": грузопоток по Севморпути вырастет до 80 млн тонн к 2029 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) может вырасти до 80 млн тонн к 2029 году. Об этом в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша.

"Опираясь на оценки ряда экспертов, а также на намерения крупных российских компаний и предварительные переговоры с рядом ключевых игроков, мы ожидаем роста грузопотока по СМП к 2029 году до 80 млн тонн", - сказал Рукша, добавив, что реализуемые национальные арктические проекты выйдут на совокупный показатель 40 млн тонн к 2024 году. Основой грузопотока станут сжиженный природный газ, нефть, уголь и металлы.

Он подчеркнул, что потенциал роста у СМП огромный, однако для его реализации необходима соответствующая инфраструктура, в первую очередь, атомный ледокольный флот. "По нашим расчетам и на основании заключенных долгосрочных контрактов, заявленный грузопоток в 40 млн тонн можно обеспечить четырьмя атомными ледоколами, - сказал Рукша. - Всего, по нашим расчетам, для грузопотока в 80 млн тонн нужно восемь атомных ледоколов, включая атомный ледокол- лидер (разрабатываемый проект ледокола нового поколения, который может практически беспрепятственно перемещаться по всей Арктике - прим. ТАСС)". В настоящее время у России четыре атомных ледокола, напомнил он.

Северный морской путь - кратчайшая водная трасса между европейской частью России и Дальним Востоком. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. километров. Рекордный за всю историю объем грузоперевозок по СМП в прошлом году составил более 7,3 млн тонн.