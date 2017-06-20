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Медведев подписал распоряжения о проведении аукционов на два участка недр на Урале

Экономика и бизнес
20 июня, 6:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Речь идет об участках недр федерального значения, включающих Штормовое, а также Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о проведении в 2017 году аукционов на право пользования участками недр федерального значения, включающим Штормовое, а также Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Документы, подписанные 15 июня, опубликованы во вторник на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке, площадь участка недр, включающего Штормовое месторождение, "для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещенной лицензии", составляет 5637,2 кв. км. Запасы газа по категориям С1+С2 составляют 7,92 млрд куб. метров, а прогнозные извлекаемые ресурсы - 286,8 млрд куб. метров по категории Д1л. Платеж для этого участка недр составляет 945,17 млн руб.

Ресурсы участка недр, включающего Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения, в соответствии с государственным балансом запасов полезных ископаемых, составляют 1,72 млн тонн нефти по категории С3, 309,9 млрд куб. метров газа по категориями С1+С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы газа по категории Д1 находятся на отметке 285,3 млрд куб. метров. Отмечается, что платеж для участка площадью 3279,7 кв. км составляет 5,84 млрд руб.

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