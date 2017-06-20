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По итогам ЭКСПО в Харбине в Китай будут поставлять хабаровское мороженое

Экономика и бизнес
20 июня, 11:29 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Представители хабаровского малого бизнеса заключили на ЭКСПО-2017 контрактов в общей сложности на $1 млн

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ХАБАРОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровские представители малого бизнеса заключили на ЭКСПО-2017 в Харбине контрактов на $1 млн, среди них контракты на поставку в КНР хабаровского мороженого и инновационных удобрений на основе торфа. Об этом на пресс-конференции по итогам работы делегации края на Российско-Китайском ЭКСПО сообщил первый заместитель председателя правительства региона Юрий Чайка.

"По данным Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края, наш бизнес может рассчитывать где-то на миллион долларов инвестиций по заключенным контрактам. Это очень хорошо, потому что все представленные на ЭКСПО компании - малые. Подписан ряд соглашений, например, на поставку мороженого, это традиционно сильное производство у нас в Хабаровском крае, и оно очень популярно как раз в Китайской Народной Республике", - сказал Чайка.

Он добавил, что инвестиционный контракт с китайскими партнерами заключила Дальневосточная торфяная компания, которая производит инновационные удобрения на основе местного торфа.

Руководитель регионального Центра поддержки и развития экспорта Иван Суханов рассказал, что контракт с хабаровским производителем мороженого под торговой маркой "Зайца" предусматривает поставку мороженого на сумму $45 тысяч. По словам Суханова, эти поставки лишь пробный шар, российская и китайская стороны рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества.

Как отметил Чайка, успеха в делах с китайскими предпринимателями смогли добиться те компании, которые уже представляли свой потенциал на ЭКСПО в предыдущие годы.

В хабаровском делегации на ЭКСПО в Харбине, которая прошла с 15 по 19 июня, участвовало 25 компаний из региона, восемь из них были представлены на стендах края, остальные занимались поиском инвесторов и партнеров для реализации проектов.

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