По итогам ЭКСПО в Харбине в Китай будут поставлять хабаровское мороженое

Компонент пластика признали вредным для эндокринной системыСоциальная ответственность 20 июня, 11:39
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации МиассаНовости Урала 20 июня, 11:32
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мячаСпорт 20 июня, 11:28
IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017Спорт 20 июня, 11:22
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедерацийСпорт 20 июня, 11:19
Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"Спорт 20 июня, 11:15
До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"Общество 20 июня, 11:12
Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновацииОбщество 20 июня, 11:07
Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМСпорт 20 июня, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровские представители малого бизнеса заключили на ЭКСПО-2017 в Харбине контрактов на $1 млн, среди них контракты на поставку в КНР хабаровского мороженого и инновационных удобрений на основе торфа. Об этом на пресс-конференции по итогам работы делегации края на Российско-Китайском ЭКСПО сообщил первый заместитель председателя правительства региона Юрий Чайка.
"По данным Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края, наш бизнес может рассчитывать где-то на миллион долларов инвестиций по заключенным контрактам. Это очень хорошо, потому что все представленные на ЭКСПО компании - малые. Подписан ряд соглашений, например, на поставку мороженого, это традиционно сильное производство у нас в Хабаровском крае, и оно очень популярно как раз в Китайской Народной Республике", - сказал Чайка.
Он добавил, что инвестиционный контракт с китайскими партнерами заключила Дальневосточная торфяная компания, которая производит инновационные удобрения на основе местного торфа.
Руководитель регионального Центра поддержки и развития экспорта Иван Суханов рассказал, что контракт с хабаровским производителем мороженого под торговой маркой "Зайца" предусматривает поставку мороженого на сумму $45 тысяч. По словам Суханова, эти поставки лишь пробный шар, российская и китайская стороны рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества.
Как отметил Чайка, успеха в делах с китайскими предпринимателями смогли добиться те компании, которые уже представляли свой потенциал на ЭКСПО в предыдущие годы.
В хабаровском делегации на ЭКСПО в Харбине, которая прошла с 15 по 19 июня, участвовало 25 компаний из региона, восемь из них были представлены на стендах края, остальные занимались поиском инвесторов и партнеров для реализации проектов.