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Сбербанк полностью решил проблему кибератак на банкоматы

Экономика и бизнес
20 июня, 13:03 UTC+3

Зампред банка Станислав Кузнецов отметил, что последняя успешная попытка ограбления терминала таким образом была связана с неправильно настроенным программным обеспечением

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СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк России решил проблему взлома банкоматов с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на lll Международной конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения".

"Мы эту проблему решили полностью", - сказал он, отметив, что последняя успешная попытка ограбления банкомата с помощью этой технологии была обусловлена неправильной настройкой программного обеспечения.

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