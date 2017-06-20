Сбербанк полностью решил проблему кибератак на банкоматы

СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк России решил проблему взлома банкоматов с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на lll Международной конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения".

"Мы эту проблему решили полностью", - сказал он, отметив, что последняя успешная попытка ограбления банкомата с помощью этой технологии была обусловлена неправильной настройкой программного обеспечения.