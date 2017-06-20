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Власти Британии обвинили банк Barclays в мошенничестве во время кризиса 2008 года

Экономика и бизнес
20 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Банк пока не готов представить свою позицию по предъявленным обвинениям и ожидает дальнейших подробностей от Службы по борьбе с финансовыми махинациями

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Британская Служба по борьбе с финансовыми махинациями (SFO) предъявила во вторник обвинения в сговоре с целью мошенничества и предоставлении незаконной финансовой помощи банку Barclays и еще четырем его топ-менеджерам, среди которых бывший глава банка Джон Варли. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте SFO.

Согласно пресс-релизу, обвинения касаются привлечения банком инвестиций со стороны катарских компаний Qatar Holding и Challenger в июне и октябре 2008 года, а также заема размером в $3 млрд, который банк предоставил Катару в ноябре того же года.

Обвиняемые должны предстать перед судом 3 июля.

Как сообщает агентство Reuters, Barclays пока не готов представить свою позицию по предъявленным обвинениям и ожидает дальнейших подробностей от SFO.

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