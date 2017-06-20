Костин: госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!".
В мае 2016 г. Минфин РФ впервые с 2013 г. разместил первый транш суверенных 10-летних евробондов на сумму $1,75 млрд. Размещение евробондов РФ в мае прошло с использованием исключительно российской инфраструктуры финансового рынка. Инвесторами тогда выступили коммерческие банки РФ, негосударственные пенсионные фонды. Госбанки не были допущены к участию в этой сделке.
"Да, могут. В прошлом году необходимо было показать, что иностранные инвесторы покупают, а не только российские банки. Сейчас уже никто не говорит, что это какая-то специальная сделка. Все уже признают, что это абсолютно рыночная открытая сделка", - сказал Костин.