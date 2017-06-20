Костин: госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!".

В мае 2016 г. Минфин РФ впервые с 2013 г. разместил первый транш суверенных 10-летних евробондов на сумму $1,75 млрд. Размещение евробондов РФ в мае прошло с использованием исключительно российской инфраструктуры финансового рынка. Инвесторами тогда выступили коммерческие банки РФ, негосударственные пенсионные фонды. Госбанки не были допущены к участию в этой сделке.

"Да, могут. В прошлом году необходимо было показать, что иностранные инвесторы покупают, а не только российские банки. Сейчас уже никто не говорит, что это какая-то специальная сделка. Все уже признают, что это абсолютно рыночная открытая сделка", - сказал Костин.