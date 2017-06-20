Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Костин: госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения

Экономика и бизнес
20 июня, 13:46 UTC+3

По словам главы ВТБ, все уже признали данную операцию абсолютно рыночной и открытой сделкой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Госбанки РФ могут покупать суверенные евробонды в рамках текущего размещения, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!".

В мае 2016 г. Минфин РФ впервые с 2013 г. разместил первый транш суверенных 10-летних евробондов на сумму $1,75 млрд. Размещение евробондов РФ в мае прошло с использованием исключительно российской инфраструктуры финансового рынка. Инвесторами тогда выступили коммерческие банки РФ, негосударственные пенсионные фонды. Госбанки не были допущены к участию в этой сделке.

"Да, могут. В прошлом году необходимо было показать, что иностранные инвесторы покупают, а не только российские банки. Сейчас уже никто не говорит, что это какая-то специальная сделка. Все уже признают, что это абсолютно рыночная открытая сделка", - сказал Костин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама