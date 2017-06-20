Boeing: российским авиакомпаниям понадобится около 885 самолетов до 2036 года

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Спрос российских авиакомпаний на самолеты составит около 885 машин до 2036 года. Об этом сообщил журналистам президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017".

По его словам, всего рынок СНГ сможет вместить до 1320 машин.

"Если мы считаем, что в мире сейчас рост гражданских перевозок - порядка 7%, последние несколько кварталов российские компании растут на 20-22%. Это говорит о том, что цифры в $140 млрд и 1230 самолетов для России и СНГ - они, на самом деле, мне кажутся очень консервативными. Они будут явно превзойдены, потому что у нас восстанавливается мобильность населения",- сказал он.

По словам Кравченко, во времена Советского Союза осуществлялось большое количество авиаперевозок непосредственно между регионами, сейчас же основное количество маршрутов идет через крупные хабы (Москва и Санкт-Петербург). На данный момент сетка межрегиональных полетов восстанавливается.

"И, если это будет продолжаться такими темпами, то России и СНГ нужно будет значительно больше, чем 1230 самолетов", - считает Кравченко.

По его словам, на Россию традиционно приходится около 70-72% от общего спроса стран СНГ.

Ранее сегодня Boeing представил свой ежегодный прогноз спроса самолетов в мире на 20 лет. Согласно прогнозу, авиакомпаниям в ближайшие 20 лет понадобится до 41 030 машин, общей стоимостью в 6,1 трлн долларов.