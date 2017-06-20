Кабмин вносит в Госдуму законопроект о введении в России системы tax free

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Документ опубликован на сайте правительства.
"Законопроект направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), уплаченные при приобретении товара на территории России", - говорится в пояснительной записке.
Проект закона, подготовленный Минфином, вносит поправки в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ. Кодекс предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей возможность такой компенсации. Законопроект также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками - организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам.
Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.
Отмечается, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.