Акции АФК "Система" сократили рост до 5% с 18% после опровержения новостей об иске

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи ускорили рост до 17,6%, до 15,365 руб. за бумагу, на фоне появления информации в картотеке арбитражных дел о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК на 170,6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Однако, затем акции сократили рост до 5,3%, до 13,765 руб. за бумагу, после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК.

В частности, пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" не отказывалась от иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей, а размещенная в картотеке арбитражных дел соответствующая информация является недоразумением. "Мы не отказывались от иска, это какое-то недоразумение на грани фантастики. Сейчас будем разбираться", - отметил он.

В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".