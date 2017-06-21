СК прекратил дело против экс-учредителя "Деловых линий" о неуплате 1 млрд руб. налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) закрыл уголовное дело в отношении бывшего учредителя группы компаний "Деловые линии" Александра Богатикова, которого обвиняли в причастности к неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей. Дело прекращено в связи с тем, что компания возместила ущерб бюджету, следует из письма управления СК по Петербургу на имя Богатикова, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Богатикова А.А. прекращено <…> в связи с тем, что ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен полном объеме", - говорится в документе, датированном 8 июня 2017 года. В управлении СК по Петербургу комментариев пока не дают.

Ранее следователи установили, что 38-летний Богатиков, который ранее являлся соучредителем "Деловых линий", причастен к делу о неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей. После его неявки в СК в марте 2017 года предпринимателя объявили в розыск. Тогда в компании сообщили, что налоговые претензии были погашены еще в декабре 2016 года, а действия СК будут обжалованы.

Дело Тимченко

В начале июня 2017 года суд Петербурга продлил до сентября срок содержания под стражей сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в 50 млн рублей от представителей "Деловых линий".

По версии СК, Тимченко знал о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов, а также об аресте 1,5 млрд рублей компании. Он требовал от представителя "Деловых линий" передать ему через посредников взятку в сумме не менее 100 млн рублей, взамен полицейский обещал способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела, утверждают следователи.

В конце мая два других фигуранта этого расследования, Константин Марченков и Сергей Зиновенко, которых СК считает посредниками при передаче денег, были отпущены из-под ареста под залог.