В суд был подан фальшивый документ об отказе "Роснефти" от иска к АФК "Система"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В суд был подан фальшивый документ об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Об этом сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. По его словам, "Роснефть" обратится в правоохранительные органы по факту фальсификации документа.

"В суд поступил документ якобы от "Роснефти" об отказе от иска с явными признаками фальшивки. "Роснефть" обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с подложным документом", - сказал он.

Леонтьев добавил, что в Арбитражный суд Башкирии фальшивый документ поступил из Москвы от имени "Роснефти", подписанный якобы двумя вице-президентами компании. В документе говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам.

Ранее во вторник Леонтьев заявил, что "Роснефть" не отказывалась от иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей. Он назвал информацию, размещенную в картотеке арбитражных дел, "недоразумением на грани фантастики".

20 июня в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Подробности в материалах дела не сообщались. Позднее информация о ходатайстве была удалена из электронной картотеки.

В АФК "Система" пока не комментируют инцидент. До Арбитражного суда Башкирии, где рассматривается дело, дозвониться пока не удалось.

Ранее 20 июня бумаги АФК "Система" на торгах Московской биржи ускорили рост до 17,6%, до 15,365 руб. за бумагу на фоне появления информации в картотеке арбитражных дел о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК. Однако затем акции сократили рост до 5,3%, до 13,765 руб. за бумагу после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК.

Псле того, как информация о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК пропала из картотеки арбитражных дел, акции "Системы" продолжили сокращение роста стоимости с примерно 6% до 1,2%. Сейчас цена акций АФК находится на отметке в 13,23 руб. за бумагу.

"Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".