Россотрудничество и Росатом расширят гуманитарное сотрудничество за рубежом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россотрудничество и Росатом намерены расширить гуманитарное сотрудничество за рубежом, в том числе уже в ближайшее время - в Египте и Турции. Об этом ТАСС сообщила глава Россотрудничества Любовь Глебова, комментируя состоявшуюся во вторник в ходе международного форума Атомэкспо-2017 презентацию совместного проекта Россотрудничества и госкорпорации Росатом - "Расширение гуманитарного сотрудничества России и зарубежных стран средствами высоких образовательных технологий".

"Если говорить о Росатоме, сегодня мы ведем совместные гуманитарные проекты в Венгрии, Финляндии, Индонезии, Чехии, также рассчитываем на то, что ближайшем будущем начнем более плотно сотрудничать в гуманитарной сфере в Египте и Турции, - сказала она. - Это атомные недели в школах, творческие лагерные смены для одаренных детей, в том числе основанные на знакомстве с российской культурой".

По ее словам, один из совместных проектов Россотрудничества и Росатома уже позволил провести апробацию уникальных образовательных программ детских международных российских лагерей в тех странах, где есть или планируется построить атомные электростанции. "Так, в 2016 году при участии детей из 11 стран мира прошли смены в Индонезии и Венгрии, - сообщила глава Россотрудничества. - В этом году сеть детских международных российских лагерей планируется существенно расширить. Уже свыше 700 детей из более, чем 20 стран мира примут участие в международных лагерях "Школы Росатома", которые будут организованы в России, Болгарии, Финляндии и Индонезии".

Любовь Глебова особо отметила уникальный потенциал Россотрудничества для реализации гуманитарных проектов. "Мы располагаем представительствами в 81 государстве, у нас есть высококвалифицированные сотрудники, - напомнила она. - На данный момент только у Россотрудничества есть серьезные ресурсы за рубежом для того, чтобы оказывать в той или иной стране профессиональное гуманитарное сопровождение российских бизнес-проектов, которое опирается на глубокие знания реальных потребностей местного сообщества"

Гуманитарные проекты за рубежом - инвестиции в будущее российского бизнеса

Руководитель Россотрудничества также рассказала о том, что сегодня понимается под гуманитарными зарубежными проектами. "Гуманитарный проект - это сложная и долгосрочная инвестиция, - сказала она. - У компаний должно сформироваться новое понимание: что инвестиции в социальное развитие со стороны бизнеса становятся самоценны и могут приносить выгоду, а не являться повинностью бизнеса, как воспринималась ранее корпоративная благотворительность. Это абсолютно новый вид деятельности, требующей разработки новых правил, развития профессиональных компетенций и в бизнес-средах, и среди тех, кто занимается вопросами реализации политики международного гуманитарного сотрудничества. Активно участвуя в жизни общества, в создании условий для его процветания, компания тем самым создает условия для собственного долгосрочного и успешного развития в нем".

"Сейчас российские компании могут быть успешны за рубежом в случае, если в своей экономической деятельности они уделят внимание вопросам общественной приемлемости, заботе о потребностях местного населения, внесут свой вклад в развитие социальной, культурной, образовательной сфер жизни", - сказала Глебова в заключение.