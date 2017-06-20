Депутат Рады: Апелляционный суд Киева отменил запрет на торговлю между Украиной и Крымом

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отменил постановление кабинета министров Украины о запрете торговли с Крымом. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Киевский апелляционный суд отменил постановление Кабмина о запрете торговли с аннексированным Крымом", - написал политик в Facebook.

Официально Апелляционный суд Киева данное решение еще не опубликовал.

В декабре 2015 года на Украине вступило в силу постановление правительства "Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию". Верховная рада 16 декабря 2015 года одобрила этот документ, а 18 декабря 2015 года он был опубликован в официальной газете. Постановление предусматривало запрет поставок товаров под всеми таможенными режимами за исключением личных вещей граждан и социально значимых продуктов питания, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тысяч гривен (примерно $385), а вес - не более 50 кг на одного человека.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.