Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект об изменениях в бюджет-2017

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в третьем, окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов". При этом изменения вносятся только в статьи и разделы, касающиеся 2017 года.

Доходы вырастут более чем на 1 трлн

Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн рублей - до 14 679 млрд рублей с 13 487 млрд рублей, при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд рублей - до 16 602,6 млрд рублей с 16 240,8 млрд рублей.

Дефицит составит 1 923,8 млрд рублей, или 2,1% ВВП, действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2 753,2 млрд рублей, или 3,2% ВВП. Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4,0% в его действующей редакции. Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 трлн рублей с 86,806 трлн рублей. Прогноз цены на нефть повышен до $45,6 с $40 за баррель.

Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 453,3 млрд рублей с 6 76,4 млрд рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 227 млрд рублей с 10 351,6 млрд рублей, то есть на 1 124,6 млрд рублей.

Согласно документу, правительство РФ сможет использовать 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного в документе объема в случае недопоступления в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году запланированных доходов. Дополнительно 10 млрд рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования. Еще 25 млрд рублей пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.

Средства направят в ГТЛК, в Минкультуры и АИЖК

Как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), всего ко второму чтению документа было внесено 139 поправок, из них 56 поправок было рекомендовано комитетом к принятию, 77 к отклонению, шесть поправок были отозваны авторами. По его словам, вместе с законом о поправках в бюджет Госдума рассмотрит проект постановления, в котором будет обозначено то, что "целесообразно сделать при исполнении бюджета до конца этого года и что мы считаем приоритетным при формировании бюджета следующей трехлетки".

Ко второму чтению документа было решено направить 5,3 млрд рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, поправками правительству дается право в 2017 году принять в федеральную казну акции банка "Российский капитал", принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача этих акций будет осуществляться за счет уменьшения имущественных взносов РФ, внесенных ранее в соответствии с законами о федеральном бюджете на 2008-2010 годы и 2014-2016 годы, на сумму 92 млрд рублей, что соответствует балансовой стоимости акций.

На завершение двух неигровых фильмов о Крыме предполагается направить 5 млн рублей. Также поправками предусматривается 210 млн рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя.