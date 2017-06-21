Qatar Petroleum: блокада Катара не отразится на нефтегазовом секторе страны

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Эмбарго, введенное в отношении Катара соседними государствами, не окажет влияния на нефтегазовый сектор эмирата. Об этом заявил во вторник телеканалу Al Jazeera генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.
По его словам, Катар был "готов к любым кризисным ситуациям". "Мы способны продолжать работать в условиях блокады вечно, это никак не повлияет на нефтяную и газовую промышленность, - сказал он. - В первые дни кризиса мы провели заседание с главами компаний и обсудили сложившуюся ситуацию и план действий, сформировали мониторинговую комиссию".
Аль-Кааби подчеркнул, что, несмотря на происходящее, Катар остается привержен своим договорным обязательствам и уверен, что компании, работающие в эмирате, продолжат сотрудничать. "Наше партнерство строится на взаимном доверии, они (компании) прекрасно понимают, что Катар привержен своим обязательствам и контрактам", - отметил он. При этом он напомнил, что "объем иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Катара на конец 2016 года составил 250 млрд катарских риалов (около $68 млрд)".
В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
Qatar Petroleum - государственная нефтяная компания, председателем которой является министр энергетики и промышленности Мухаммед бен Салех ас-Сада, а главным исполнительным директором Саад Шерида аль-Кааби. Основана в 1974 году, штаб-квартира в Дохе.