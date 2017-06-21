Решение о включении акций КНР в индексы MSCI укрепит доверие инвесторов

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Решение Индексного агентства MSCI (Morgan Stanley Capital International) о включении китайских акций категории "А", котирующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня, в Emerging Markets Index и All Country World Index укрепит доверие инвесторов к китайскому фондовому рынку. Об этом заявил официальный представитель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами КНР Чжан Сяоцзюнь.

"Мы приветствуем решение агентства. Включение акций категории "А" в индекс MSCI способствует удовлетворению соответствующих потребностей международных инвесторов, а также отражает их доверие к финансовому рынку Китая", - заявил он.

Представитель отметил, что включение китайских акций в индекс MSCI "создает и вызовы". Несмотря на это регулятор намерен "содействовать здоровому развитию рынка капитала в Китае и эффективно защищать права и интересы инвесторов". "Комитет будет работать с соответствующими сторонами с целью дальнейшего совершенствования правил и положений для иностранных инвесторов и содействовать их инвестициям различными способами, включая отслеживание индекса MSCI", - резюмировал Чжан Сяоцзюнь.

Решение о включении

Ранее MSCI приняло решение о включении китайских акций категории "А" в Emerging Markets Index. Начиная с июня 2018 года акции этой категории будут учитываться при составлении Emerging Markets Index, а также ACWI (All Country World Index). Ожидается, что решение приведет к существенному увеличению притока капитала на фондовый рынок КНР из-за рубежа.

На китайском фондовом рынке наиболее распространенными акциями являются категории "А", "В", и "Н". Акции "А" относятся к высшей категории и наиболее активно торгуются на рынке материкового Китая - в Шанхае и Шэньчжэне. Доступ иностранных инвесторов к этому типу бумаг ограничен, к торгам без существенных ограничений допускаются жители Китая.

Иностранные инвесторы также имеют возможность приобрести акции категории "В", но правом на их покупку и продажу обладают только иностранцы, что делает данную категорию акций менее привлекательной для торгов по сравнению с "А". Акции категории "Н" выпускаются на бирже в Гонконге.