РВК и Росэлектроника запустят акселератор по технологиям двойного назначения в 2017 году

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") готовят к запуску акселератор для стартапов в области технологий двойного назначения (гражданского и оборонного - прим. ТАСС). Об этом сообщил в среду на международном форуме "Технопром-2017" советник генерального директора РВК Владислав Федотов.

"В этом году мы планируем запустить с Росэлектроникой отдельный акселератор по проектам двойных технологий. Надеемся, что в августе мы сможем анонсировать, как будет реализовывываться этот акселератор в 2017 году", - сказал Федотов.

Он также добавил, что сейчас из 200 компаний, работающих при поддержке фондов РВК, порядка 25% готовы заниматься проектами в сфере диверсификации ОПК.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.