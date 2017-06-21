РВК и Росэлектроника запустят акселератор по технологиям двойного назначения в 2017 году

Опрос: большинство россиян одобряет и внутреннюю, и внешнюю политику ПутинаОбщество 21 июня, 7:21
Крупномасштабные учения ВДВ пройдут в июле в Западном военном округеАрмия и ОПК 21 июня, 7:05
WADA приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в СШАСпорт 21 июня, 7:01
СМИ: японские военные провели учения в Токио по отражению ракетной атакиМеждународная панорама 21 июня, 6:31
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФМеждународная панорама 21 июня, 5:33
Взрыв на вокзале Брюсселя: террорист убит, жертв нетМеждународная панорама 21 июня, 5:12
МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО - лучшие в России в новом британском рейтингеОбщество 21 июня, 4:20
Суд в Приморье с пятой попытки собрал присяжных для пересмотра дела "приморских партизан"Происшествия 21 июня, 3:53
Порошенко надеется на помощь Трампа в урегулировании на УкраинеМеждународная панорама 21 июня, 3:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") готовят к запуску акселератор для стартапов в области технологий двойного назначения (гражданского и оборонного - прим. ТАСС). Об этом сообщил в среду на международном форуме "Технопром-2017" советник генерального директора РВК Владислав Федотов.
"В этом году мы планируем запустить с Росэлектроникой отдельный акселератор по проектам двойных технологий. Надеемся, что в августе мы сможем анонсировать, как будет реализовывываться этот акселератор в 2017 году", - сказал Федотов.
Он также добавил, что сейчас из 200 компаний, работающих при поддержке фондов РВК, порядка 25% готовы заниматься проектами в сфере диверсификации ОПК.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.