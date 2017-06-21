Дворкович поручил устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Памфилова призвала партии не злоупотреблять лояльностью ЦИК и внимательнее читать законыПолитика 21 июня, 10:19
В цирках Румынии и Латвии запретили номера с дикими животнымиСоциальная ответственность 21 июня, 10:15
СМИ: хоккеист "Чикаго" Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 10:04
Суд продлил до ноября арест четырех фигурантов дела о массовом ДТП в ЮгреНовости Урала 21 июня, 9:24
Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе ЛенинаСпорт 21 июня, 9:17
Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плануМеждународная панорама 21 июня, 9:11
NYT: глава компании Uber покидает свой постЭкономика и бизнес 21 июня, 8:52
МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балетаКультура 21 июня, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручения по вопросам проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.
"МЧС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторгу поручено подготовить и внести в правительство проект нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в постановление кабинета министров "О противопожарном режиме", а также внести изменения в строительные правила "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" в части устранения барьеров развития зарядной инфраструктуры для электромобилей", - сообщается в поручении. Срок исполнения поручений - до 25 октября 2017 года.
Кроме того, Дворкович поручил Минстрою, Минэнерго и Минпромторгу внести изменения в своды правил и строительные нормы и правила, направленные на регламентацию и упрощение проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей.