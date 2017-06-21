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Дворкович поручил устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Экономика и бизнес
21 июня, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Срок исполнения поручений - до 25 октября 2017 года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручения по вопросам проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

"МЧС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторгу поручено подготовить и внести в правительство проект нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в постановление кабинета министров "О противопожарном режиме", а также внести изменения в строительные правила "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" в части устранения барьеров развития зарядной инфраструктуры для электромобилей", - сообщается в поручении. Срок исполнения поручений - до 25 октября 2017 года.

Кроме того, Дворкович поручил Минстрою, Минэнерго и Минпромторгу внести изменения в своды правил и строительные нормы и правила, направленные на регламентацию и упрощение проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей.

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