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Совет директоров РЖД рекомендовал направить 5,1 млрд руб. на дивиденды за 2016 г.

Экономика и бизнес
21 июня, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Это соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на заседании принял решение направить 5,1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2016 г., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ. Это следует из решения компании.

Кроме того, было принято решение рекомендовать направить дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,005 млрд руб. или 0,01% номинальной стоимости привилегированных акций, составляющей 50 млрд руб.

По итогам 2015 г. РЖД направили на выплату дивидендов 302 млн руб., или 95% чистой прибыли по РСБУ.

Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

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