Совет директоров РЖД рекомендовал направить 5,1 млрд руб. на дивиденды за 2016 г.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на заседании принял решение направить 5,1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2016 г., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ. Это следует из решения компании.

Кроме того, было принято решение рекомендовать направить дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,005 млрд руб. или 0,01% номинальной стоимости привилегированных акций, составляющей 50 млрд руб.

По итогам 2015 г. РЖД направили на выплату дивидендов 302 млн руб., или 95% чистой прибыли по РСБУ.

Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осуществляет правительство РФ.