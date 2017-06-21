Госдума приняла закон о недопуске офшорных компаний к приватизации госимущества

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, не допускающий офшорные компании и российские юрлица, контролируемые такими компаниями, к участию в приватизации государственного или муниципального имущества.

Закон дополняет круг лиц, которые не могут быть покупателями государственного и муниципального имущества, юрлицами, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Соответствующий перечень офшорных зон утверждает Минфин.

Покупателями госимущества также не смогут быть юрлица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Документ также предусматривает, что офшорные компании не вправе совершать сделки либо иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Соответствующие поправки вносятся документом в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Требование о предварительном согласовании распространяется на сделки по приобретению офшорными компаниями более чем 25% голосующих акций в уставных капиталах стратегически значимых хозяйственных обществ или иную возможность блокировать решения органов управления таких обществ.

Предварительное согласование также потребуется для сделок по приобретению более чем 5% голосующих акций в уставных капиталах стратегически значимых обществ, осуществляющих геологическое изучение недр и разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Законом также закрепляются критерии подконтрольности офшорным компаниям, аналогичные критериям "подконтрольности" иностранным инвесторам.