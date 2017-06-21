Силуанов: иностранные инвесторы купили около 85% евробондов РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы купили около 85% размещенных евробондов РФ, российские - 15%. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Большой спрос со стороны иностранцев, в том числе из Америки. Хочу сказать, что где-то 85% куплено иностранцами, около 15% - россиянами", - сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что среди заинтересовавшихся евробондами РФ есть солидные иностранные инвесторы, а также российские банки.

"Это известные инвесторы, солидные иностранные инвесторы, из наших - банки", - сказал министр.

Наибольший спрос на евробонды РФ, по словам Силуанова, наблюдается среди 30-летних бумаг, 95% из них куплено иностранными инвесторами.

"Самый большой спрос на бумаги был отмечен именно на 30-летние бумаги, 95% этих бумаг было куплено иностранными инвесторами", - отметил Силуанов.

Доходность размещенных евробондов РФ устраивает Минфин, добавил министр.

"Хочу сказать, что доходность нас вполне устраивает. Спред с учетом повышения ставок минимальный за всю историю размещений. Вчерашнее размещение говорит в целом об успешности этого мероприятия, которое прошло лучше, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует о том, что инвесторы доверяют российским бумагам, готовы вкладываться. И основу этому составляет наша экономическая, финансовая политика", - сказал министр.