Subaru отзывает в РФ почти 25 тыс. Impreza и Forester

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский дилер Subaru - ООО "Субару Моторс" - отзывает в России 24 тыс. 480 автомобилей моделей Impreza и Forester из-за дефекта в подушках безопасности. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 г. по октябрь 2010 г.
"Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений", - отмечается в сообщении ведомства.
При этом связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта.
На указанных транспортных средствах будет проведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.