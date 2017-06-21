Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду в Москве с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.
"Намечено общение президента (РФ Владимира Путина) с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell (Беном) ван Берденом", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что Путин также проведет переговоры с президентом Бразилии Мишелом Темером, в рамках которых, в частности, будет подписано несколько документов, а также будут сделаны заявления для прессы.
Кроме того, по словам представителя Кремля, в этот день российский лидер встретится с классными руководителями выпускников российских школ.