Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду в Москве с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

"Намечено общение президента (РФ Владимира Путина) с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell (Беном) ван Берденом", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Путин также проведет переговоры с президентом Бразилии Мишелом Темером, в рамках которых, в частности, будет подписано несколько документов, а также будут сделаны заявления для прессы.

Кроме того, по словам представителя Кремля, в этот день российский лидер встретится с классными руководителями выпускников российских школ.