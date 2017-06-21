Корпорация МСП: расширение лимита по программе "6,5%" позволит снизить ставки для бизнеса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Увеличение количества региональных банков-партнеров, принимающих участие в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "6,5%", и расширение Центральным банком (ЦБ) лимита для кредитных организаций позволит повысить конкуренцию между банками за клиента и снизить ставки для предпринимателей. Такое мнение озвучил в среду ТАСС глава АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП") Александр Браверман.

В ходе недавней "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным бизнесмены пожаловались главе государства на высокие кредитные ставки, которые сегодня, по их словам, держатся на уровне 19% годовых. По мнению предпринимателей, такие финансовые условия малый и средний бизнес выполнить не в состоянии. Путин отметил, что необходимо улучшить существующие инструменты поддержки для сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе и финансовые.

"Можно расширить возможности кредитной программы "6,5%" за счет увеличения лимита, а также увеличить число партнеров по проекту среди региональных опорных банков. Чем больше банков, тем лучше конкурентная среда и, соответственно, более льготные финансовые условия для бизнеса", - сказал Браверман, отвечая на вопрос о возможности снижении общих кредитных ставок для сектора МСБ.

В сентябре 2016 года ЦБ увеличил лимит в рамках программы льготного кредитования "6,5%" с 75 млрд до 125 млрд рублей.

Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") была создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию-заемщику.

Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в четыре процентных пункта, среднему бизнесу - в три дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.