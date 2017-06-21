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Сечин назвал провокацией подачу поддельного ходатайства об отзыве иска к АФК "Система"

Экономика и бизнес
21 июня, 16:31 дата обновления: 21 июня, 17:16 UTC+3

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания направила в правоохранительные органы материалы по сфальсифицированному ходатайству

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Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал провокацией сфальсифицированное ходатайство об отзыве иска к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, компания уже направила материалы по данному делу в правоохранительные органы. По словам Сечина, в течение пяти минут после того, как ходатайство было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, были осуществлены операции с акциями "Системы" почти на 2 млрд рублей.

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В суд был подан фальшивый документ об отказе "Роснефти" от иска к АФК "Система"

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"Обращает на себя внимание то, что в течение пяти минут, когда это письмо было зарегистрировано на сайте суда, были осуществлены операции с акциями "Системы" в объеме почти на 2 млрд рублей. Ну вот, приходится терпеть и ждать, пока суд рассмотрит наши вопросы", - сообщил журналистам глава "Роснефти".

Он отметил, что "Роснефть" направила материалы по факту подделки в правоохранительные органы. "Пока мы наблюдаем провокации. Вы знаете, что был сфальсифицирован запрос в суд Башкирии с поддельными подписями на поддельном бланке. Мы передали материалы в правоохранительные органы по этому поводу", - сказал Сечин.

Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей. Подробности в материалах дела не сообщались. Позднее информация о ходатайстве была удалена из электронной картотеки.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что документ об отказе от иска имел явные признаки фальшивки. По его словам, фальшивый документ поступил из Москвы от имени "Роснефти" и был подписан якобы двумя вице-президентами компании. В нем говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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