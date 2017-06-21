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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия не отменит эмбарго на поставки томатов из Турции в ближайшие годы, заявил ТАСС министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
"Может быть, когда-нибудь разрешим (ввоз томатов из Турции), но не в ближайшие годы точно", - заявил глава ведомства.
В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.