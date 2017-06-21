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Путин: помощь бюджету Севастополя ограничена лишь способностью города освоить эти деньги

Экономика и бизнес
21 июня, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Президент РФ признался, что федеральная помощь городу могла бы быть в два-три раза больше, чем в настоящее время

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что федеральная помощь бюджету Севастополя могла бы быть и в два-три раза больше, чем сейчас, однако город не способен освоить эти деньги.

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"Севастополь не готов к тому, чтобы принять такое количество денежных средств", - заявил он на встрече с педагогами.

Путин добавил, что неспособность освоить все полученные деньги может привести и к тому, что их будут похищать. Глава государства признал, что в городе многое предстоит сделать, в том числе в социальной сфере. По его словам, ситуация в Севастополе в этом смысле хуже, чем в Крыму в целом.

Одна из участниц встречи поблагодарила Путина за то, что в городе впервые за 30 лет была построена новая школа, и пригласила его на открытие этой школы 1 сентября этого года.

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