Сбербанк выиграл сразу двух "Каннских львов" за рекламную кампанию по подбору бизнеса

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк завоевал сразу две награды престижного фестиваля рекламы "Каннские львы": "Золотого льва" организация в категории Creative data за рекламную кампанию "Neighborhoods" - пилот рекомендательного сервиса по подбору оптимального бизнеса для малых предпринимателей - и "бронзового" - в категории в "Финансовые продукты и сервисы". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

64-й международный фестиваль "Каннские Львы" проходит с 17 по 24 июня. Этот наиболее авторитетный фестиваль является аналогом кинопремии "Оскар" в мире рекламы. В 2016 году Сбербанк завоевал в Каннах "серебро" за проект поддержки уличных музыкантов "Улицы".

"Эта награда не случайна и является зримым подтверждением стратегии банка по трансформации в технологическую компанию, применяющую передовые технологии не только в создании продуктов, но и в рекламе", - отметили в пресс-службе банка.

Сервис для бизнеса

В рамках пилотного проекта, который проходил с 17 апреля по 16 июня 2017 года, банк провел опросы жителей в районах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. Была собрана информация о том, какие магазины и другие общественные заведения нужны местным жителям. Пользуясь этими данными, Сбербанк предлагал предпринимателям получить кредит для создания востребованного в данном районе бизнеса.

"По итогам кампании количество обратившихся за кредитами клиентов оказалось втрое больше, чем при обычной рекламе. Эффективность "Neighborhoods" в пересчёте на размеры расходов оказалась на 30% выше других проектов", - отметили в пресс-службе Сбербанка.

Пользуясь большими данными

Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Евгения Чурбанова отметила, что проект основан на использовании технологии больших данных - Big data.

"Собранная нами важнейшая для малого бизнеса информация помогла начинающим предпринимателям сделать такой важный для них выбор, а банк предоставил кредит на развитие этого бизнеса. И город стал немного удобней для жизни. Это было бы невозможно реализовать без использования современных технологий и инструментов data driven маркетинга", - сказала она.

Руководитель направления Алена Конурина добавила, что технологию помогли реализовать агентство Good и компания Segmento.

"Мы любим первыми разбираться с новыми технологиями и экспериментировать. Номинация "Creative Data Lions" появились в этом году - это самая сложная и непонятная для большинства рекламщиков категория. Мы очень рады получить льва в этом году именно в этой категории", - сказал креативный директор агентства GOOD Григорий Сорокин.