Володин поддержал идею об участии аудиторов Счетной палаты в заседаниях комитетов Госдумы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал в среду предложение главы Счетной палаты Татьяны Голиковой приглашать на заседания профильных думских комитетов аудиторов ее ведомства, дав поручение комитету по регламенту нижней палаты проработать данный вопрос.

Госдума приняла ранее в среду к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ за 2016 год. Голикова выступила с докладом на пленарном заседании нижней палаты парламента. Согласно отчету, в 2016 году ее ведомством было проведено 321 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие. В результате проведенных контрольных мероприятий общая сумма выявленных нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита (контроля) составила 965,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2015 году. Благодаря деятельности Счетной палаты, был обеспечен возврат в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджет Союзного государства в объеме 8,8 млрд рублей.

В ходе своего выступления Голикова также сообщила, что 248 нормативных актов было принято по итогам контрольных мероприятий Счетной палаты. "Это существенное движение вперед, это действительно очень плотное взаимодействие и с парламентом, и с правительством, и взаимодействие на уровне ведомств", - отметила Голикова. Она предложила "поднять такого рода взаимодействие еще и на уровень профильных комитетов Госдумы" и приглашать на их заседания аудиторов Счетной палаты.

Володин поддержал озвученное ею предложение. "Давайте этот вопрос рассмотрим и попросим (главу комитета Госдумы по регламенту) Ольгу Викторовну Савастьянову соотнестись с этим предложением в ближайшее время", - заявил он.