Путин обсудит с кабмином статус самозанятых и проблемы дольщиков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг очередное совещание с членами правительства РФ.

Основными темами встречи станет разработка мер по защите прав граждан - участников долевого строительства и вопрос определения правового статуса самозанятых граждан. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.

Защита дольщиков

Госдума в настоящее время рассматривает законопроект, регламентирующий деятельность компенсационного фонда участников долевого строительства, направленного на защиту прав дольщиков. Проект был принят в первом чтении в середине июня. Согласно документу, фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства. Застройщик будет обязан уплачивать взносы в фонд до госрегистрации каждого договора долевого участия (ДДУ), сама регистрация ДДУ состоится только после подтверждения уплаты взноса застройщиком.

В случае, если застройщик будет признан банкротом, но им были уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд, выплаты компенсации участникам долевого строительства будет производиться за счет средств компенсационного фонда на основании ДДУ. За счет средств фонда может быть предоставлен компенсационный заем жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) либо застройщику для завершения строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по передаче жилых помещений в нем.

Фонд будет взаимодействовать с органами регистрации прав для обеспечения контроля за исполнением застройщиком обязанности по уплате взносов и вести единый реестр застройщиков в соответствие с законом о долевом строительстве.

Предусматривается, что размер взносов застройщиков в компенсационный фонд будет рассчитываться в соответствии с методикой, утверждаемой правительством РФ. Эта методика должна предусматривать величину базовой ставки, которая повышается в зависимости от кредитоспособности и финансовой устойчивости застройщика (определяется также в соответствии с методикой). По оценке председателя профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, компенсационный фонд может заработать с осени и аккумулировать средства в размере порядка 20 млрд рублей.

Статус самозанятых

О необходимости в течение 2017 года "четко определить правовой статус самозанятых граждан" президент России Владимир Путин говорил в декабре 2016 года, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию. При этом, по его словам, должна быть исключена трактовка их работы как незаконной предпринимательской деятельности.

В начале 2017 года во исполнение этого поручения председатели комитетов Госдумы по бюджету и налогам и по госстроительству и законодательству Андрей Макаров и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, которым самозанятые граждане освобождаются от обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ пока не рассматривался на пленарном заседании Думы.

Согласно действующему законодательству, для осуществления любого вида приносящей доход деятельности граждане должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Если такая деятельность не зарегистрирована должным образом либо осуществляется без обязательной лицензии, она может подпадать под статью 171 Уголовного кодекса РФ "Незаконная предпринимательская деятельность".

Депутатский проект закона предусматривает возможность для граждан осуществлять отдельные виды приносящей доход деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. "Таким образом, граждане смогут самостоятельно трудиться на законных основаниях без необходимости несения зачастую обременительных обязанностей, установленных для индивидуальных предпринимателей", - отмечал ранее Крашенинников.