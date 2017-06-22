ЦБ не получал просьбу АФК "Система" провести расследование манипулирования рынком акций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Банк России пока не получал обращение АФК "Система" с просьбой провести расследование манипулирования акциями компании на рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Обращение в Банк России пока не поступало, при поступлении оно будет рассмотрено в рамках проводимого анализа нестандартного поведения ценных бумаг АФК "Система", - сказали в пресс-службе.

В ЦБ также уточнили, что регулятор постоянно отслеживает ход биржевых торгов. "При резком изменении котировок акций или объемов торгов проводится предварительный анализ с целью выяснить, нет ли признаков манипулирования или инсайдерской торговли", - подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

АФК "Система" 21 июня обратилась в Банк России с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования акциями компании на рынке. Поводом для обращения послужил резкий рост стоимости акций компании на бирже после опубликования в картотеке арбитражных дел ходатайства "Роснефти" об отзыве иска к АФК.

Позже данное ходатайство было удалено, а "Роснефть" заявила, что оно сфальсифицировано и обратилась в правоохранительные органы.

На фоне сообщений о том, что Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, акции АФК "Системы" на торгах Московской биржи выросли на 17,6% (до 15,365 рубля за бумагу). Однако после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК акции компании замедлили рост до 5,3% (до 13,765 рубля за бумагу).

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что документ об отказе от иска имел явные признаки фальшивки. По его словам, фальшивый документ поступил из Москвы от имени "Роснефти" и был подписан якобы двумя вице-президентами компании. В нем говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания уже направила материалы по данному делу в правоохранительные органы. По словам Сечина, в течение пяти минут после того, как ходатайство было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, были осуществлены операции с акциями "Системы" почти на 2 млрд рублей.

Суть иска

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".