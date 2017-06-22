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Челябинский тракторный завод поставит "Норникелю" бульдозеры для работы в Арктике

Экономика и бизнес
22 июня, 10:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Три современных машины уже отправлены в Арктику, сообщили в ЧТЗ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в корпорацию "Уралвагонзавод") заключил контракт на отгрузку трех бульдозеров для работы в арктических условиях в Норильске Красноярского края. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе завода.

"Челябинский тракторный завод заключил контракт на отгрузку трех бульдозеров комбинату "Норильский никель". Техника имеет штатное северное исполнение - с двойным остеклением и предпусковыми подогревателями двигателей. На этот раз в Норильск поставят два агрегата Б11 с гидромеханической трансмиссией и один Б10М с "механикой", - отметили в пресс-службе.

По данным ЧТЗ, бульдозеры уже отправлены в Арктику. "Для поставляемых машин проложен оптимальный маршрут: они отправляются по железной дороге в Архангельск, оттуда - Северным морским путем на корабле в порт Дудинка. Челябинские бульдозеры будут работать на угольных складах и шлакоотвалах, перемещать руду и породу в процессе ее добычи и переработки", - уточнили на заводе.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.

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