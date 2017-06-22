"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" выиграла конкурс на право страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) ПАО "Сбербанк", сообщает пресс-служба страховщика. Совокупный лимит ответственности составит 4,6 млрд руб.

Страховка будет покрывать ответственность высшего руководства Сбербанка и дочерних компаний, членов коллегиальных органов управления и иных руководителей госбанка. Выплаты по страховке полагаются в случае возникновения убытков, причиненных третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий застрахованных в ходе их управленческой деятельности.

Как следует из данных соответствующей закупки на электронной площадке торгов "Сбербанк-АСТ", начальная цена контракта составляла 38 млн руб. Итоги торгов не опубликованы.

Компания "Согаз" - крупнейших страховщик РФ, основана в 1993 году. ПАО "Сбербанк" крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора.