Школьная лига по киберспорту будет создана в РоссииСпорт 22 июня, 12:11
Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в МосквеМосква 22 июня, 12:04
Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в миреСпорт 22 июня, 12:01
Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке ЕльцинаСпорт 22 июня, 11:54
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗСНовости партнеров 22 июня, 11:49
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в РоссииСпорт 22 июня, 11:44
Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКАСпорт 22 июня, 11:39
"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.Экономика и бизнес 22 июня, 11:32
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"Политика 22 июня, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" выиграла конкурс на право страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) ПАО "Сбербанк", сообщает пресс-служба страховщика. Совокупный лимит ответственности составит 4,6 млрд руб.
Страховка будет покрывать ответственность высшего руководства Сбербанка и дочерних компаний, членов коллегиальных органов управления и иных руководителей госбанка. Выплаты по страховке полагаются в случае возникновения убытков, причиненных третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий застрахованных в ходе их управленческой деятельности.
Как следует из данных соответствующей закупки на электронной площадке торгов "Сбербанк-АСТ", начальная цена контракта составляла 38 млн руб. Итоги торгов не опубликованы.
Компания "Согаз" - крупнейших страховщик РФ, основана в 1993 году. ПАО "Сбербанк" крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора.