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"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.

Экономика и бизнес
22 июня, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Страховка будет покрывать ответственность высшего руководства банка и дочерних компаний, членов коллегиальных органов управления и иных руководителей госбанка

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" выиграла конкурс на право страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) ПАО "Сбербанк", сообщает пресс-служба страховщика. Совокупный лимит ответственности составит 4,6 млрд руб.

Страховка будет покрывать ответственность высшего руководства Сбербанка и дочерних компаний, членов коллегиальных органов управления и иных руководителей госбанка. Выплаты по страховке полагаются в случае возникновения убытков, причиненных третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий застрахованных в ходе их управленческой деятельности.

Как следует из данных соответствующей закупки на электронной площадке торгов "Сбербанк-АСТ", начальная цена контракта составляла 38 млн руб. Итоги торгов не опубликованы.

Компания "Согаз" - крупнейших страховщик РФ, основана в 1993 году. ПАО "Сбербанк" крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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